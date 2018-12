Albese Volley verso il 9° turno di B1 femminile.

Albese Volley nelle feste natalizie torneo quadrangolare a Mapello

E’ un’Albese Volley gasata quella che si sta preparando per tornare in campo sabato sera ospite della Lilliput Settimo Torinese per la gara valida per il 9° turno d’andata di serie B1 femminile. Sulla scia delle ultime due vittorie con Ostiano e Lurano la squadra di coach Cristiano Mucciolo cercherà il tris per continuare il suo momento positivo anche se non sarà una passeggiata visto che la Lilliput è sempre avversario tosto e temibile quando gioca davanti ai suoi tifosi. La gara è in programma alle ore 21 e per l’occasione la società di Albese organizza un pulman per i tifosi al seguito della squadra.

Torneo prenatalizio a Mapello

Mancano due gare al termine di questa prima fase del campionato di B1, sabato a Settimo e in casa con Garlasco ma la Tecnoteam si sta già organizzando per la sosta natalizia. Infatti prima di Natale parteciperà a un torneo “Sempre con te” programmato con la società Brembo volley al palazzetto di Mapello (Bergamo). Venerdì 21 dicembre semifinale (ore 21) contro l’Omg Cinisello Balsano (Milano) di serie B2. Nell’altra semifinale Brembo-Don Colleoni Trescore. Le finali del quadrangolare “Sempre con te” sono i programma sabato 22 dicembre dalle ore 15. 30 quella per il 3°-4° posto e a seguire la finalissima.

Classifica di B1

Futura Volley Busto punti 23

Acciaitubu Picco Lecco 20

Florens Vigevano 19

Don Colleoni Trescore 18; Csv Ra.Ma Ostiano 17;

Lilliput Settimo Torinese 16

Tecnoteam Albesevolley 14

Chromavis Abo Offanengo 10

Parella Voley Torino 9

Capo d’Orso Palau, Arredo Frigo Acqui Terme 6

Volley 2001 Garlasco 4

Pneumax Lurano, Scuola del Volley Varese 3

Programma del prossimo turno B1

Sabato 8 dicembre: Lilliput Settimo Torinese – Tecnoteam Albese; Florens Vigevano – Volley Parella Torino; Acciaitubi Picco Lecco – Don Colleoni Trescore; Capo d’Orso – Futura Volley Busto; Csv Ostiano – Arredo Frigo Acqui; Pneumax Lurano – Volley 2001 Garlasco; Scuola del Volley Varese – Chromavis Offanengo.

