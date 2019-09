Albese Volley continua il precampionato per la B1 femminile.

Albese Volley amichevole contro la squadra lecchese al via alle ore 20.45

Continua la preparazione dell’Albese Volley verso l’esordio nel campionato 2019/20 di serie B1 femminile. Dopo la positiva prima amichevole giocata sabato scorso a Busto Arsizio contro la Futura Volley di serie A2, la formazione di coach Cristiano Mucciolo torna in campo già stasera (martedì 10) alla palestra di Merone per un altro test utile. Avversaria infatti della Tecnoteam sarà la Picco Lecco ambiziosa contendente che ritroverà nello stesso girone di B1. L’allenamento congiunto di Merone inizierà alle ore 20,45 e sarà un’altra tappa importante per trovare alchimie ed equilibri della nuova squadra allenata da Mucciolo. La settimana della Tecnoteam proseguirà con l’allenamento di mercoledì sera, riposo giovedì, poi sedute fino a domenica. Nel week-end del 14-15 settembre come un anno fa è stato organizzato un miniritiro ad Albese con seduta doppia il sabato e la domenica quando nel pomeriggio sarà in programma un test amichevole contro il Cabiate alla palestra di Albese.

