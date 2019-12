Albese Volley ultimo impegno del 2019 per la prima squadra femminile.

Albese Volley la squadra di coach Mucciolo tornerà in palestra il 2 gennaio

Ultime fatiche del 2019 per l’Albese Volley. La squadra di coach Cristiano Mucciolo prima di salutare il vecchio anno da capolista nel girone A di serie B1 femminile ha partecipato al Torneo organizzato dalla Picco Lecco, la prima edizione dello “Steel Tournament”, torneo di fine anno di volley femminile. La Tecnoteam ha chiuso al terzo posto vincendo la finalina di consolazione contro il Costa Volpino per 3-1 dopo che in semifinale aveva perso per 2-1 contro Offanengo. A vincere il torneo sono state le padrone di casa della Picco Lecco che in finalissima hanno superato per 3-1 la Abo Chromavis Offanengo.

Al termine delle gare all’interno del palazzetto lecchese, sono state premiate le quattro squadre scese in campo. Ora coach Mucciolo ha concesso una pausa alle sue ragazze in vista della fine anno: squadra a riposo fino al 1 gennaio. Ripresa prevista infatti per giovedì 2 gennaio con due sedute di allenamento, poi si lavora anche venerdì 3, mentre sabato 4 allenamento congiunto sul campo della Abo Offanengo incontrata anche a Lecco.



TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU