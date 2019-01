Albese Volley: di nuovo in campo la B1 femminile.

Albese Volley sabato 5 riparte il campionato con il derby a Varese

Vacanze finite in casa dell’Albese Volley. Dopo l’ultimo test amichevole di fine 2018 giocati e vinto contro le giovani canadesi del Collega di Toronto, in tour in Italia, al meglio dei cinque set, la Tecnoteam ha festeggiato in famiglia il nuovo anno ma di fatto è già tornata al lavoro in palestra. Infatti ieri, mercoledì 2 gennaio, la squadra agli ordini di coach Cristiano Mucciolo e del suo staff ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato di B1 in programma sabato 5 con la trasferta sul campo della Scuola del Volley di Varese.

La squadra di Albese è pronta a ripartire con slancio ed ottimismo verso la fine del girone di andata e poi per un ritorno tutto da gustare. Ieri le ragazze di coach Mucciolo si sono ritrovate in palestra per una intensa seduta: prima in sala pesi, sotto la supervisione del preparatore Botta, poi in campo per l’allenamento tecnico. Si ripete anche oggi e domani. Un programma intenso per poter arrivare nella forma migliore al derby di sabato a Varese contro la giovane formazione della Scuola del Volley, per la terzultima gara del girone di andata.

Programma del 11° turno andata serie B1

Sabato 5 Gennaio 2019: ore 19 Volley Varese-Albese Volley, Palau-Florens, Lilliput-Trescore, Ostiano-Futura, Picco Lecco-Parella, Garlasco-Offanengo, Lurano-Acqui Terme.

Classifica di B1

Futura Volley Busto 28, Acciaitubu Picco Lecco 24; Don Colleoni Trescore 23; Florens Vigevano 22; Lilliput Settimo Torinese, Ostiano 20; Tecnoteam Albesevolley 17; Chromavis Abo Offanengo 16;Arredo Frigo Acqui Terme 11; Parella Voley Torino 9;Volley 2001 Garlasco 7; Capo d’Orso Palau 6; Pneumax Lurano, Arredo Frigo Acqui Terme 11Parella Torino 9: Garlasco 7; Palau 6; varese Volley 4; Pneumax Lurano 3.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU