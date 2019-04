Albese Volley ottima amichevole prepasquale.

Albese Volley ieri il team di coach Mucciolo ha battuto il Giappone Juniores

Buon test amichevole per l’Albese Volley quello che ha giocato ieri nel tardo pomeriggio, al centro Pavesi di Milano dove ha affrontato e battuto la nazionale juniores (under 18) del Giappone, in questi giorni in tourné in Italia. La Tecnoteam prima della sosta pasquale ha battuto le giovani orientali con il punteggio di 3-1. Bene Albese che coach Cristiano Mucciolo ha mandato in campo, a rotazione, con tutti i suoi effettivi. Hanno giocato tutte le ragazze a disposizione. Le nipponiche, compagine in fase di costruzione per i prossimi impegni internazionali, sono apparse un buon gruppo anche se forse un ancora inesperto.Ora per la’Albese disputerà stasera l’ultimo allenamento prima del riposo per la Pasqua. Ripartenza martedì prossimo in palestra a Merone

Il tabellino di Tecnoteam Albesevolley- FGiappne Juniores 3-1

Parziali 25-22; 25-27; 25-21; 25-19. .

Programma del penultimo turno di B1

Sabato 27 aprile ore 18: Tecnoteam-Parella Torino, Lilliput-Lecco, Varese-Futura Busto, Palau-Trescore, Ostiano-Florens Vigevano, Lurano-Offanengo, Garlasco-Acqui Terme.

LA CLASSIFICA DOPO 24 GIORNATE IN B1

Futura Volley Giovani Busto 66 punti; Acciaitubi Picco Lecco 57; Florens Re Marcello Vigevano, Abo Offanengo 51; Don Colleoni Trescore 48; Csv Ostiano 43; Tecnoteam Albesevolley e Lilliput Settimo Torinese 42; Arredo Frigo Acqui Terme 32; Capo d’Orso Palau 24; Volley Parella 20; Volley 2001 Garlasco 13; Pneumax Lurano 11; Scuola del Volley Varese 4.

