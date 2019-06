Albese Volley nuovo colpo di mercato per la B1 femminile.

Albese Volley la banda veneta vanta una grande esperienza

Continua la campagna di rafforzamento in casa dell’Albese Volley. La società del presidente Graziano Crimella ha infatti annunciato il suo secondo colpo in vista della nuova stagione di B1 femminile: dopo Fabiola Facchinetti, centrale, proveniente dal Monza, ecco Carlotta Zanotto, veneta di Venezia nata il 1 luglio del 1993. Zanotto è una banda di grande esperienza nazionale ed internazionale visto che ha giocato anche nel campionato di serie A in Francia e vanta una carriera di alto livello. Un grande colpo quello messo a segno dal Ds Mozzanica e lo staffcapeggiato da coach Cristiano Mucciolo.

Le prime parole di Carlotta Zanotto

“Sono molto entusiasta di iniziare questa avventura ad Albese. Ho grande fiducia nella squadra e nella società che mi ha cercato. Devo dire che la Tecnoteam è stata la mia prima scelta fin da subito. Tutti mi hanno fatto un’ottima impressione. Sono sicura che insieme potremo fare bene e divertici. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare in palestra ad agosto”.

Il benvenuto del presidente Crimella

“Il coach Mucciolo ed il ds Mozzanica mi avevano indicato, da tempo, Carlotta come prima scelta per il ruolo di banda per il prossimo campionato. Io non la conoscevo. Negli ultimi anni, tra A1 ed A2 a Conegliano, Montichiari, Soverato e Pinerolo si è sempre distinta come una giocatrice di qualità e di sostanza. Ho conosciuto pochi giorni fa Carlotta e l’accordo è stato trovato in un batter d’occhio. Molto positive, fin da subito, le mie sensazioni su di lei. A Carlotta un grosso benvenuta nella nostra bella famiglia del Cs Alba: ti troverai bene, ne sono certo”.

La carriera di Carlotta Zanotto

Carlotta Zanotto banda, nata a Venezia il 1/7/1993, 182 centimetri.

2007/08 San Donà (serie c) e terzo posto nazionali Under 16

2008/09 San Donà (B1) e terzo posto nazionale Under 16, 9° Under 18

2009/10 San Donà (B1) e 2° posto nazionale Under 18

2010/11 San Donà (B1) e 2° posto nazionale Under 18

2011/12 San Donà (sempre B1)

2012/13 Imoco Conegliano (A1, con finale scudetto)

2013/14 Montichiari (A2, promozione a fine stagione)

2014/16 Evreux (A2 Francia, promozione nell’ultimo anno)

2016/17 Soverato (serie A2)

2017/18 Union Volley Pinerolo (B1, promozione)

2018/19 Union Volley Pinerolo (A2)

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU