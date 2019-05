Albese Volley news dal settore giovanile.

Albese Volley Under16 prima nel Trofeo di Primavera

Buone notizie ancora una volta per il settore giovanile femminile dell’Albese Volley. merito della squadra Under13 giunta seconda alle finali provinciali di categoria e anche alla formazione under16 che ha chiuso in bellezza il campionato battendo il Figino e classificandosi al primo posto del Torneo Primavera.

Under13: vicecampioni provinciali

Secondo posto d’applausi per le under13 del CS Alba che hanno giocato a Canzo la finalissima per il titolo provinciale perdendo contro Turate per 3-0. Un risultato prestigioso per le giovanissime U13 di coach Martina Losa protagoniste di tutta la stagione e un premio per lo staffe e a tutti i tifosi-genitori sempre presenti e calorosi.

Il tabellino di Pall. Turate-cs Alba 3-0

Parziali set 25-19, 25-8, 25-19

Under 16: le orange chiudono in bellezza

Buona l’ultima partita di campionato per le ragazze Under 16 del CS Alba che hanno battuto in casa il Figino con un secco 3-0. Con questa vittoria le arancioni di coach Davide Biffi hanno conquistato il primo posto in classifica del trofeo primavera.

IL tabellino di Cs Alba – Figino volley 3-0

Parziali set 25-21 25-13 25-11

