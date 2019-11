Albese Volley news dal settore giovanile femminile.

Albese Volley Under18 scivolano sul Montesolaro

In campo per il turno infrasettimanale dei rispettivi campionati anche due formazioni del settore giovanile dell’Albese Volley. Sorridono le Under16 a segno in casa contro Brenna mentre scivolano le Under18 sul… Montesolaro.

Under 18: secco stop contro il Montesolaro

Con un secco 3-0 il Montesolaro non ha fatto sconti nè prigionieri contro le Under18 del CS Alba. Le Orange torneranno in campo per il pronto riscatto domenica 1 dicembre in casa contro Volley Cdg Erba.

Il tabellino di Gs Montesolaro- Cs Alba 3-0

parziali 25-12 25-17 25-19

Under 16: bel successo casalingo contro Brenna

Vitoria netta e convincente per le Under16 del Cs Alba che a domicilio hanno regolato il Brenna con 3-0 che non lascia dubbi sull’andamento del match. Si chiude così nel migliore dei modi il girone d’andata per le orange che già domenica 24 novembre apriranno il ritorno ospitando ancora in casa il Kaire Sport.

Il tabellino di Cs Alba-Brenna Briacom 3-0

parziali 25-13 25-13 25-11

