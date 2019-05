Albese Volley news dalle minors orange.

Albese Volley Prima Divisione cade in trasferta

Mentre la prima squadra di serie B1 femminile sta per chiudere la stagione regolare, tengono banco anche le minors dell’Albese Volley. Nel settore giovanile sugli scudi la formazione under16 vittoriosa in casa contro Perticato mentre la Prima Divisione cede sul campo del Valbreggia dopo un buon avvio.

Under 16: bel successo casalingo in rimonta

Successo casalingo in rimonta per le under16 del CS Alba che dopo aver perso il primo set, ingranano la marcia giusta e impattano per poi allungare con decisione nelle ultime due partite. Prossima gara per le U16 orange domenica 5 maggio in casa del Senna Comasco.

Il tabellino di Cs Alba -2k volley Perticato 3-1

Parziali 20-25, 25-15, 25-13, 25-10

Prima Divisione: buona partenza poi male sul traguardo

Sconfitta in trasferta per la Prima Divisione arancione che sul campo del Valbreggia era partita bene vincendo il primo set ma poi si è piano piano disunita lasciando campo e partita alle padroni di casa. Prossima gara lunedì 6 in casa contro l’Arosio

Il tabellino di Valbreggia Volley – CS Alba 3-1

Parziali 25-27, 25-20, 25-22, 25-21

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU