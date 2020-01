Albese Volley buone nuove dal settore giovanile femminile.

Albese Volley per le orange due successi e una sconfitta aspettando la ripresa del campionato

Aspettando la ripresa dei vari campionati anche il settore giovanile dell’Albese Volley non è rimasto fermo e con le mani in mano ma durante questa sosta è sceso in campo. Per la squadra Under16 del CS Alba l’occasione giusta si è rivelata il bel torneo organizzato dalla società Cdg Erba: un quadrangolare a cui hanno partecipato oltre alle padroni di casa di Erba anche le arancioni del Cs Alba, l’Union Volley Mariano e l’Arosio. Per Alba un buon bilancio con due vittorie per 2-1 contro Mariano e Arosio contro una sola sconfitta subita dalle locali erbesi. Un buon viatico, positivo e divertente, in vista della ripresa del campionato di categoria che avverrà già sabato prossimo sul campo del Brenna.

Questi i tre risultati delle orange U16

Cdg Erba – Alba 2-0

Alba – Union volley 2-1

Alba – Arosio 2-1

