Albese Volley risultati del settore giovanile.

Albese Volley U14 ko in amichevole

Non solo la prima squadra di serie B1 femminile regala buone notizie all’Albese Volley. Buone nuove infatti arrivano anche dal settore giovanile che nel fine settimana ha festeggiato il buon debutto in campionato della squadra Under16. Stop nell’ultima amichevole precampionato invece per le baby Under14.

Under 16; debutto corsaro in campionato

Buon esordio in campionato per la squadra under16 del CS Alba che nel 1° turno ha messo subito a segno una vittoria corsara sul campo del Valbreggia per 1-3. Dopo aver sofferto in avvio nel primo set, le arancioni hanno preso in mano la gara vincendo la prima e la seconda partita. Battuta d’arresto nel terzo set vinto dalle padroni di casa ma poi Alba ha chiuso i conti imponendosi nel 4° set per 15-25.

Il tabellino di Valbreggia – Alba 1-3

parziali 22-25 21-25 25-20 15-25

Le orange torneranno in campo per il 2° turno domenica 28 in casa contro al Junior Fino.

Under14 : stop in amichevole ad Arosio

Alla vigilia dell’esordio in campionato la squadra U14 del Cs Alba ha giocato settimana scorsa un’amichevole ad Arosio dove però è stata protagonista di una gara sottotono perdendo seccamente per 4-1

Le baby orange ora sono attese dalla prima partita di campionato, sabato in casa dell’Olimpia,

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU