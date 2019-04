Albese Volley è stato un intenso weekend.

Albese Volley ko anche la Prima Divisione nel derby

E’ stato un intenso weekend per il settore giovanile dell’Albese Volley. A segno al tie break le Under16 mentre le U13 hanno collezionato una vittoria e una sconfitta. Ko anche la Prima Divisione nel derby mentre festa grande per il monivolley.

Under 13: ok a Villa Guardia, ko con Turate

Doppio impegno per le baby arancioni che hanno prima sbancato Villa Guardia per 3-0 per poi perdere in casa con Turate con lo stesso punteggio. Dopo Pasqua doppio appuntamento per le Under13:il 3 maggio in casa del San Fermo e domenica 5 alla palestra Pedretti contro Canzo

Il tabellino di Gs Villaguardia – Cs Alba 0-3

Parziali 14-25 13-25 14-25

Il tabellino di Cs Alba- Pall. Turate 0-3

Parziali set 13-25 23-25 14-25

Under 16: colpo corsaro al tie break

Colpo corsaro delle Under16 oramge che sul campo dell’Olimpia vincono al tie break dopo una maratona di controsorpassi. Prossima gara, dopo Pasqua, domenica 28 aprile in casa contro il Perticato.

Il tabellino di Olimpia Hazzard – Cs Alba 2-3

Parziali 25-20 13-25 25-12 19-25 19-21

Prima Divisione: derby amaro con Erba

Derby amaro per le arancioni della Prima Divisoone che si sono dovute arrendere sul campo di Erba per 3-1. Peccato perchè la gara era iniziata bene con la Cs Alba avanti nel primo set. Poi però le locali prima hanno impattato vincendo la seconda partita e poi hano vinto anche le ultime due . Dopo Pasqua, prossima gara venerdì 26 aprile in casa del Brenna.

Il tabellino di Gsp Erba-CS Alba 3-1

Parziali 25-27 25-23 25-14 26-24

Minivolley: bella festa a Tavernola

C’erano anche le baby del CS Alba alla festa del minivolley organizzata dalla società Valbreggia di Tavernola in questo fine settimana. In campo una squadra white, una squadra green ed una red. Tutte e tre le squadre si sono ben comportate davanti ai loro staff e genitori al seguito.

