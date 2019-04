Albese Volley verso la ripresa del campionato B1 femminile.

Albese Volley la Tecnoteam sabato sfida in casa la Parella Torino

Vacanze finite in casa dell’Albese Volley che dopo il buon test internazionale congiunto disputato a Milano, centro Pavesi, contro la nazionale juniores del Giappone e qualche giorno di pausa per trascorrere le festività pasquali, da oggi torna in palestra per preparare gli ultimi due impegni di campionato di serie B1 femminile. La squadra di coach Cristiano Mucciolo infatti sabato sera alle ore 18 ospiterà nell’ultimo impegno casalingo stagionale la penultima giornata regolare, la Parella Volley Torino.

Programma del penultimo turno di B1

Sabato 27 aprile ore 18: Tecnoteam-Parella Torino, Lilliput-Lecco, Varese-Futura Busto, Palau-Trescore, Ostiano-Florens Vigevano, Lurano-Offanengo, Garlasco-Acqui Terme.

LA CLASSIFICA DOPO 24 GIORNATE IN B1

Futura Volley Giovani Busto 66 punti; Acciaitubi Picco Lecco 57; Florens Re Marcello Vigevano, Abo Offanengo 51; Don Colleoni Trescore 48; Csv Ostiano 43; Tecnoteam Albesevolley e Lilliput Settimo Torinese 42; Arredo Frigo Acqui Terme 32; Capo d’Orso Palau 24; Volley Parella 20; Volley 2001 Garlasco 13; Pneumax Lurano 11; Scuola del Volley Varese 4.

