Albese volley news dal settore giovanile.

Albese Volley prima sconfitta anche per la Prima Divisione

Mentre la prima squadra è tornata dalla Sardegna con una bella vittoria corsara e si prepara alla festa con il Club Italia, sono scese in campo anche le altre formazioni dell’Albese Volley. Sola a vincere però l’Under14 mentre ko per Under16 e Prima Divisione.

UNDER 14: bel successo con Carimate

Bella vittoria casalinga per le baby U14 dell’Alba che non hanno fatto sconti al Carimate piegato con un secco 3-0. Prossima gara sabato 17 in casa del Montesolaro.,

Il tabellino Cs Alba-Gs Carimate 3-0

Parziali 25-14, 25-15, 25-18

UNDER 16: secco ko interno

Secca sconfitta casalinga per le U16 orange travolte dall’Arosio per 0-3. Gara da archiviare immediatamente e tornare subito al lavoro potendo sfruttare il turno di riposo nel prossimo weekend, Prossima gara, prima di ritorno, in casa contro Valbreggia domenica 25 novembre.

Il tabellino di Cs Alba – Pall Arosio 0-3

Parziali 8-25, 15-25, 19-25

Prima divisione: primo stop stagionale

Weekend amaro anche per le arancioni di Prima Divisione che sono incappate nella prima sconfitta di questa stagione. Il CS Alba è stato sconfitto nettamente per 3-0 da un buon Cadorago. L’occasione del pronto riscatto arriva subito già stasera mercoledì 14 in casa contro Montesolaro

Il tabellino di Volley Cadorago – Cs Alba 3-0

Parziali 25-14; 27-25; 25-22

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU