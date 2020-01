Albese Volley risultati del settore giovanile femminile.

Albese Volley al tappeto Under14 e Under16

Una vittorie e due sconfitte questo il bilancio del fine settimana delle formazioni giovanili dell’Albeesa Volley. A segno le Unbder18 mentre cadono Under14 e Under16.

Under 14: netto stop casalingo con Villa Guardia

Niente da fare per le baby Under14 orange che in casa hanno dovuto alzare bandiera bianca contro le pari età del Gs Villa Guardia corsare per 0-3. Prossima gara domenica 26 gennaio in casa contro il Turate.

Il tabellino di Cs Alba-Gs Villa Guardia 0-3

parziali 11-25 15-25 20-25)

Under 16: ko a domicilio con il CDG

Nell’ultima gara del girone , pur già qualificata nel girone del campionato territoriale, resiste solo due set la squadra U16 che poi deve arrendersi in casa al Volley CDG Erba per 1-3. Nel prossimo weekend scatterà la seconda fase.

Il tabellino di Cs Alba – Volley Cdg 1-3

parziali 19-25, 25-18, 16-25, 23-25

Under 18: bel colpo esterno contro il Colverde

bel colpo etsreno della squadra U18 arancione che passa sul campo del Colverde confermado la sua crescita. Ora un turno di riposo, poi domenica 2 febbraio in casa del Valbreggia.

Il tabellino di Colverde – Cs Alba 0-3

parziali 12-25, 18-25, 15-25

