Anna Catelli è uno dei punti di forza della Nazionale di calcio femminile Under 19: per la centrocampista uggiatese dell’Inter una convocazione che conferma l’ennesimo salto di qualità.

Anna Catelli, dall’Inter alla Nazionale

Il percorso della calciatrice di Uggiate Trevano è fatto, un passo dopo l’altro, di costanza, convinzione dei propri mezzi e capacità di migliorarsi. Il passaggio all’Inter, nella stagione in corso, con la possibilità di essere anche aggregata al gruppo della prima squadra, che milita nel sempre più seguito campionato di serie A, ha ulteriormente alzato l’asticella. E le attenzioni della Nazionale, dopo le soddisfacenti esperienze degli ultimi anni, premiano gli sforzi di Anna Catelli.

La convocazione e le sfide in preparazione all’Europeo

La Nazionale Under 19 femminile sarà impegnata in una doppia amichevole con la Svezia: martedì 28 gennaio (ore 14.30) allo stadio Liguori di Torre del Greco (Napoli) e giovedì 30 gennaio (ore 14) allo stadio Giraud di Torre Annunziata (Napoli). Venti le giocatrici convocate, tra cui Anna Catelli. Le azzurrine di mister Enrico Sbardella si raduneranno per preparare al meglio l’appuntamento con la Fase élite del campionato Europeo in calendario dal 7 al 13 aprile in Portogallo. L’Italia sarà chiamata a sfidare le padrone di casa, la Bosnia Erzegovina e la Francia (detentrice del titolo).