Basket 1° Divisione dopo il 2° turno nel Girone Varese 1.

Basket 1° Divisione prime vittorie per Senna, Cabiate e Albese

Si è completato il 2° turno d’andata del campionato di basket 1° Divisone che nel girone Varese1 vede impegnate molte squadre nostrane. In vetta un terzetto a punteggio pieno in cui figura anche l’Uggiatese Basket che ha centrato il secondo successo a spese del Cavallasca. A segno con le prime vittorie anche Senna nel derby con l’Antoniana, la Virtus Albese contro Mariano Rosso e Cabiate che ha regolato il Menaggio. Da giovedì si torna in campo per il 3° turno con tre anticipi tra cui spicca il derby Virtus Albese-S. Ambrogio Mariano Rosso.

Risultati del 2° turno

Giussano-Meda 61-51, Albiate-Carate 41-45, Uggiatese-Cavallasca 70-54, Albese-S. Ambrogio Mariano Rosso 64-50, Cabiate-Menaggio 50-43, Senna-Antoniana Como 64-61, S. Ambrogio Mariano Bianco-Triuggio 46-51. Ha riposato Ponte Lambro

Classifica girone Varese 1

Carate Brianza, Urik Uggiatese , Giussano 4; Albiate, GS Cavallasca, Meda, S. Ambrogio Mariano Rosso, Senna, Cabiate, Virtus Albese 2; Antoniana Como, Albese, Ponte Lambro, Menaggio 0.

Programma 3° turo andata

Giovedì 18 ottobre Cavallasca-Azzurra Albiate (21.30), Giussano-Uggiatese (21.30), Ponte Lambro-S. Ambrogio Mariano Bianco (21); venerdì 19 Meda -Triuggio; sabato 20 Antoniana Como-Menaggio (20.30); domenica 21 Cabiate-Senna (18), S. Ambrogio Mariano Rosso-Carate Brianza (21).

