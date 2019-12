Anche questa mattina, mercoledì 18 dicembre 2018, la pallacanestro è entrata nelle scuole canturine. Nel video i bambini provano a fare canestro da una distanza decisamente importante…

Basket a scuola: Pallacanestro Cantù, Briantea 84 e Btf ospiti dell’istituto di via Colombo

Questa vosta è stato il turno dell’istituto di via Colombo. Insieme ai bambini c’erano Alessandro Simioni della Pallacanestro Cantù, Sara Volpi del Btf, Marcos Sanchez della Briantea84 e coach Marco Bergna. Molto toccante il momento in cui Sanchez ha raccontato ai piccoli studenti dell’incidente subito a 11 anni. Dopo aver perso le due gambe, ha iniziato a giocare a basket in carrozzina.

Le parole di Simioni