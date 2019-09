Basket A1 femminile: avvicinamento al campionato.

Buona amichevole per Costa

Serie A1, seconda amichevole: buona prova delle pantere a Sesto San Giovanni. Una sgambata interessante per le pantere, che hanno disputato una buona partita in casa di Geas, in cui il punteggio è stato azzerato alla fine di ogni quarto. Tra le pantere si è vista per la prima volta Elizabeth Pavel, l’innesto estivo sotto canestro, che sta migliorando la propria condizione fisica, mentre coach Seletti ha dovuto fare a meno di Jori Davis, a riposo per un affaticamento. Si sono viste tante cose positive e altrettante da migliorare, ma la strada imboccata sembra essere quella giusta.