Basket azzurro la nazionale maschile verso i Mondiali di Cina

Basket azzurro ieri gli azzurri con il comasco hanno battuto in finale la Costa d’Avorio

Buone nuove per il basket azzurro in vista dei Mondiali di Cina. L’Italia maschile infatti ha vinto la Trentino Basket Cup battendo ieri sera in finalissima la Costa D’avorio per 69-58 in quello che è ststo il primo torneo di preparazione a FIBA World Cup 2019. Tra azzurri del CT Meo Sacchetti anche il comasco Abass Awudu che ieri sera ha segnato 5 punti. Nella finale per il terzo posto la Svizzera ha sconfitto la Romania 86-66.

I risultati della seconda giornata della Trentino Basket Cup 2019

Finale 1°/2° posto Italia – Costa d’Avorio 69-58

Finale 3°/4° posto Svizzera – Romania 86-66

I risultati della prima giornata della Trentino Basket Cup 2019

Svizzera – Costa d’Avorio 68-69

Italia – Romania 88-60

La Classifica della Trentino Basket Cup 2019

1. Italia

2. Costa d’Avorio

3. Svizzera

4. Romania

Il tabellino di Italia – Costa d’Avorio 69-58

Parziali 28-13, 15-15, 13-16, 13-14

Italia: Della Valle 2 (1/1, 0/1), Aradori* 5 (1/2, 1/4), Gentile* 22 (9/15), Biligha* 4 (2/4), L. Vitali (0/1, 0/1), Hackett* 13 (2/4, 3/6), Brooks* 7 (2/3, 1/2), Tessitori 6 (2/4, 0/1), Ricci 3 (1/3 da tre), Cinciarini 2 (1/1, 0/1), Abass 5 (1/1, 1/4), Moraschini (0/1, 0/1). All. Sacchetti

Costa d’Avorio: Abouo* 6 (3/5, 0/2), Bamba 6 (3/5, 0/1), Pamba 5 (1/4, 1/4), Thompson* 7 (3/7, 0/1), Bah 2 (1/2, 0/1), Lamizana, Diabate* 10 (3/10, 1/6), Fofana 10 (3/4, 1/5), Edy* (0/1 da tre), Sidibe 6 (3/3), Traore ne, Zerbo* 6 (2/4). All. Povìa

Tiri da due Ita 21/37, Civ 22/49; Tiri da tre Ita 7/24, Civ 3/21; Tiri liberi Ita 6/7, Civ 5/14; Rimbalzi Ita 43 (Brooks 11), Civ 39 (Fofana 6); Assist Ita 14 (Hackett 4), Civ 10.

