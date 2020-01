Basket C Gold si è aperto il ritorno nel girone Ovest.

Basket C Gold tornano a vincere Rovello e Gorla Cantù

Il ritorno del campionato di basket C Gold si è aperto bene per le squadre nostrane del girone Ovest. Con la Virtus Cermenate a riposo sono tornate al successo sia l’Atena Rovello Porro in casa contro Arcisate che il Gorla Cantù che ha fatto il colpaccio a Lissone.

I tabellini di

Atena Rovello – Valceresio Arcisate 66 – 60

Parziali 18-16, 38-29, 49-48

Rovello: Tomaselli, Meroni 2, Romei Longhena G. 5, Terraneo 2, Romei Longhena A. 4, Donegà 7, Barbisan 16, Rampoldi, Bosa 25, Borsani , Ronchetti , Villa 5. All. Bonassi

Valceresio Arcisate: Gardini 13, Palazzi 3, Zattra 10, Cesani 10, Puricelli 10, Bianchi 3, Florio 6, Giglio, Nasr Eldin ne, Rimoldi 3, Alessi ne, Gaye 2. All. Bianchi.

Pallacanestro Lissone – Team ABC Gorla Cantù 55 – 60

Parziali 20-16, 33-37, 41-42

Pallacanestro Lissone: Collini 13, Marino 15, Tedeschi 4, Fiorito 10, Meroni 4, Morandi 2, Ventura, Aliprandi 2, Villa ne, Erba, De Piccoli ne, Ruzzon 5. All. Fumagalli

Team ABC Gorla Cantù: Ballarate 3, Mirkovski, Lanzi, Ronchetti 7, Carpani 8, Olgiati 2, Arienti 9, Caglio 5, Quarta 7, Scuratti 6, Ziviani 13, Bresolin ne. All. Borghi

Risultati del 16° turno girone Ovest

Sabato 18 gennaio Atena -Rovello Arcisate Valceresio 66-60, Lissone-Gorla Cantù 55-60, , Gazzada-Nervianese 71-72, Desio-Robur Saronno 85-61, Mortara-Gallarate 79-74, Calolziocorte-Busnago 61-85, Busto Arsizio-Legnano 62-52.

Classifica girone Ovest al giro di boa

Busto Arsizio 26; Robur Saronno, Lissone, 24; Gallarate, Desio, Basket Battaglia Mortara 20; Legnano 146 Atena Rovello Porro, Nervianese 14; Gorla Cantù, Gazzada Schianno 12; Virtus Cermenate, Busnago 8; Arcisate Valceresio 4; Calolziocorte 2.

Programma del 17° turno girone Ovest

Sabato 25 gennaio Busnago-Rovello (ore 18), Legnano-Cermenate (ore 18), Robur-Battaglia Mortara, Gallarate-Desio, Gorla Cantù-Busto Arsizio (ore 21), domenica 26 Nervianese-Calolziocorte, Valceresio Arcisate-Lissone.

