Basket C Gold dopo il 5° turno.

Basket C Gold turno di riposo invece per il Cermenate

Nel campionato di Basket C Gold, quinto turno d’andata avaro di punti e soddisfazioni per le squadre nostrane. Sono cadute in trasferta infatti sia il Gorla Team Abc battuta a Busto Arsizio sia Le Bocce Erba senza scampo a Basiglio, entrambe dopo buoni primi quarti. Ha risposato invece la Virtus Cermenate che dopo aver ricaricato le batterie tornerà in campo sabato prossimo in casa contro Milanotre. Turni casalinghi anche per il Gorla contro Nerviano ed Erba contro il Busto.

Tabellini e risultati del 5° turno girone Ovest

Hydrotherm Busto Arsizio-Gorla Team ABC Cantù 70 – 62 (16-17, 43-30, 59-44. Busto: Preatoni 11, Tagliabue 15, Vai 11, Arui 10, Azzimonti 0, Marotto 7, De Vita 5, Crespi ne, Pariani 7, Ferrario 2, Mastrullo ne, De Franco 2. All. Nava. Gorla Cantù: Procida 2, Carpani 7, Di Giuliomaria C. 9, Pedalà 9, Gatti 12, Ronchetti 8, Molteni 6, Cucchiaro 2, Novati 2, Caglio , Boev, Pifferi 3. All. Visciglia, Milano 3 Basket Basiglio -Le Bocce Erba74-57 (15-18, 40-27, 63-41. Milano 3: Giocondo 10, Iacono 9, Bassani 4, Arioli 13, Cappellari An, Cappellari Al, Cinquepalmi 3, Sorrentino 3, El Rawi, Tandoi 4, Bonora 12, Colombo 16. All. Pugliese. Erba: Ceppi 8, Rigamonti 7, Albenga, Colombo 17, Spreafico, Esposito, Sironi, Banchelli 9, Corti 6, Valsecchi, Meroni 10, Citterio. All. Testa

Cistellum Cislago – 7 Laqhi Gazzada Schianno 53 – 93

Valceresio Arcisate – Robur Saronno 55 – 64

Nervianese 1919 – Basketball Gallarate 53 – 65

Opera Basket Club – Basket Team Mortara 60 – 79

Ha riposato Virtus Cermenate

Classifica girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno, Arcisate Valceresio 8; Mortara, Milanotre Basiglio , Nervianese, Busto Arsizio 6; Gorla Cantù 4; Le Bocce Erba, Virtus Cermenate Gallarate, Cislago 2; Opera 0

Programma del 6° turno

Sabato 27 Mortara-Cislago, Cermenate-Milanotre Basiglio (ore 21), Gorla Cantù-Nervianese (ore 21), Gallarate-Robur Saronno, Gazzada Schianno-Opera; domenica 28 Le Bocce Erba-Busto Arsizio (ore 18).

