Basket C Gold penultimo turno di poule salvezza.

Basket C Gold domani Gorla va a Cremona, Le Bocce a Milano

A due turni dalla fine della poule salvezza del campionato di basket C Gold le due portacolori lariane sono padrone del loro destino. Sulla scia degli ultimi successi pesanti il Gorla Cantù vede la salvezza senza passare dai playout a patto che confermi il leggero vantaggio su Cislago e Sustinente. L’obiettivo potrebbe già essere raggiunto domani sera in caso di successo del team canturino di coach Antonio Visciglia a Cremona casa del Sansebasaket. Domani in campo anche Le Bocce Erba che reduce da due vittorie di fila proverà a fare tris nella tana della Pallacanestro Milano. A due turni dalla fine il team di coach Matteo Bonassi deve mantenere i 2 punti di vantaggio su Bluorobica Bergamo per evitare la retrocessione diretta e qualificarsi per i playout.

Programma del penultimo turno pule salvezza

Domani sabato 18 maggio: Sansebasket-Gorla Cantù (ore 21), Pall. Milano-Le Bocce Erba (ore 21.15), Lissone-Mortara, Sustinente-Opera; domenica 19 Bluorobica-Cislago.

Classifica poule salvezza

Mortara, Lissone 28; Libertas Cernusco 26; Pall. Milano 24; Opera 18; Gorla Cantù, Cislago 16; Sustinente 14; Sansebasket Cremona 12; Le Bocce Erba 10; Bluorobica Bergamo 8.



TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU