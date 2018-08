Basket C Gold definiti i gironi 2018/19

Definiti in queste ore i gironi di serie C Gold maschile per la stagione 2018/19. In campo quest’anno ben tre squadre brianzole infatti oltre alle confermate Virtus Cermenate di copach Max Mazzali e Le Bocce Erba di coach Cristian Testa si è aggiunta la neo promossa Gorla Team Abc Cantù di coach Antonio Visciglia. Le tre squadre nostrane sono state inserite nel girone est che le vedrà sfidare formazioni varesine e milanesi.

Girone Est

Team Abc Cantù

Le Bocce Erba

Virtus Cermenate

Opera Basket

Cistellum Cislago

Basket Team Mortara

Hydrotherm Busto Arzizio

Nervianense 1919

Valceresio Arcisate

Robur Saronno

7 Laghi Gazzada Schianno

Milano3 Basket Basiglio

Basketball Gallarate

Girone Ovest

Blu Orobica Bergamo

Romano Basket

Basket Iseo

New Basket Prevalle

Pallacanestro Gardonese

Virtus Lumezzane

Pallacanestro Lissone

Basket Team 1995 Pizzighettone

Corona Platina Piadena

Gilbertina Soresina Basket

Sansebasket Cremona

Basket Sustinente

Libertas Cernusco

Pallacanestro Milano 1958

