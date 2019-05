Basket C Gold decise le date dei playout salvezza.

Basket C Gold gara 2 mercoledì 5, eventuale bella l’11

Sono state decise le date dello spareggio salvezza del campionato di basket C Gold che vedrà di fronte una contro l’altra le due squadre brianzole Gorla Team Abc Cantù e Le Bocce Erba. La serie scatterà domenica 2 giugno alla Parini di Cantù (ore 19.15) per proseguire con gara 2 al PalaErba mercoledì 5 giugno (ore 20). L’eventuale bella ancora a Cantù martedì 11 giugno (ore 21).

Mano pesante del giudice sportivo contro Cantù

Intanto l’ultima partita di poule salvezza ha avuto conseguenze pesanti per la squadra canturina. Il Giudice sportivo infatti ha squalificato coach ANTONIO VISCIGLIA per 1 gara “per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per non aver immediatamente abbandonato il terreno di gioco, dopo essere stato espulso [art. 32,3 RG,art. 36 RG]”,

così come il vice GIOVANNI POZZOLI squalificato per 1 gara “per comportamento offensivo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [art. 33,3/1b RG]”

così come RICCARDO COLOMBO squalificato per 1 gara “per comportamento offensivo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [art. 33,3/1b RG]” e inflitto alla società TEAM ABC CANTU’ un’ammenda di 300 euro “per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per offese ispirate a discriminazione di genere [art. 27,4b RG rec.,art. 28,3 RG]”.

Precedenti stagionali del derby

I due precedenti stagionali in regular season hanno sorriso sempre al Le Bocce che infatti ha vinto all’andata sbancando la Parini per 77-79 per poi concedere il bis al ritorno anche al PalaErba dove si è imposta per 75-69

Questi i risultati dell’ultimo turno di poule salvezza

Le Bocce Erba-Sustinente 77-68, Gorla Cantù-Lissone 64-73, Cislago-Sansebasket Cremona 73-62, Mortara-Cernusco 69-60, Opera-Bluorobica 64-73. Ha riposato Pall. Milano.

Classifica finale poule salvezza

Lissone 32; Mortara 30; Pall. Milano, Libertas Cernusco 26; Opera, Cislago 20; Gorla Cantù 16; Sustinente, Sansebasket 14; Le Bocce Erba 12; Bluorobica Bergamo 10.

Questi i due spareggi playout

Gorla Cantù-Le Bocce Erba (gara1 domenica 2 a Cantù ore 19.15, gara 2 a Erba mercoledì 5 ore 20, eventuale bella a Cantù martedì 11 ore 21) e Sustinente-Sansebasket.

Già retrocessa in Silver la Bluorobica Bergamo.

