Basket C Gold dopo 11° turno girone Ovest.

Basket C Gold Cermenate corsara, Erba ancora stop

L’11° turno del girone Ovest del campionato C Gold ha regalato emozioni e risultati importanti per le squadre nostrane. Copertina per il Gorla Cantù che è tornato alla vittoria e lo ha fatto andando a sbancare il campo della capolista Gazzada Schianno. Sesto successo di fila invece per la Virtus Cermenate che prolunga il suo momento positivo sbancando Opera e salendo al secondo posto, Nulla da fare invece per Le Bocce Erba ko sul campo del Basket Mortara.

I tabellini e risulati dell’11° turno girone Ovest

Gazzada Schianno – Gorla Cantù 63 – 69 (14-16, 30-34, 44-56)

Gazzada Schianno : Tonani ne, Bolzonella ne, Zanasca ne, Santambrogio 10, Somaschini E. 8, Somaschini T. 3, Gorla 15, Matteucci 6, Menezes 10, Bialkowski 9, Trentini 2. All. Biffi

Gorla Cantù : Carpani 8, Ronchetta 3, Cucchiaro 3, Novati, Di Giuliomaria C. 18, Pifferi 11, Pedalà 6, Ziviani 2, Gatti 15, Marazzi, Boev ne, Di Giuliomaria J. 3. All. Visciglia

Opera Basket – Virtus Cermenate 70 – 78 (9-28, 30-49, 53-65)

Opera: Fontana 2, Digianvittorio 13, Spirolazzi 12, Pastori 18, Iurato 14, Vitelli ne, De Francesco, Cazzaniga L. 6, Rao, Chiesa, Vercesi 5. All. Celè

Virtus Cermenate : Brambilla 25, Anzivino 7, Pellizzoni 24, Scuratti 1, Broggi 8, Bianchi ne, Banfi 6, Guidi ne, Squarcina 7, Romano, Mazzoccato ne, Meroni ne. All. Mazzali

Basket Team Mortara – Le Bocce Erba 84 – 64 (15-19, 46-32, 63-43)

Basket Team Mortara : Baiardo 6, Grabauskas 20, Sacchi 2, Invernizzi B. 3, Pontisso 13, Orlandi ne, Poguzinskas 17, Pierleoni 6, Ferretti 15, Muzio 2. All. Zanellati

Erba : Ceppi 19, Spreafico 3, Esposito, Sironi, Rigamonti 11, Banchelli 13, Corti, Valsecchi 2, Malberti 3, Meroni 5, Albenga, Colombo 8. All. Bonassi

Cistellum Cislago – Nervianese 1919 69 – 55

Robur Saronno – Milano 3 Basket Basiglio 77 – 73

Basketball Gallarate – Valceresio Arcisate 71 – 59

Riposa: Hydrotherm Busto Arsizio

Classifica girone Ovest

Robur Saronno 16; Cermenate, Gazzada, Nervianese 14; Mortara, Milanotre Basiglio 12; Gallarate, Arcisate, Busto Arsizio 10; Gorla Cantù, Cislago 6; Le Bocce Erba, Opera 4.

Programma del 12° turno penultimo andata

Sabato 1 dicembre: Arcisate-Milanotre, Cermenate-Gazzada Schianno (ore 21), Gorla Cantù-Opera (21), Gallarate-Cislago; domenica 2 Nervianese-Saronno; Busto Arsizio-Mortara. Riposa Erba

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU