Basket C Gold dopo il 10° turno girone Ovest.

Basket C Gold Cantù ed Erba ancora ko sul fondo

Il campionato di basket C Gold maschile ha tagliato il traguardo del 10° turno ma nel girone Ovest ha sorriso solo alla Virtus Cermenate che ha centrato il quinto successo di fila salendo a due punti dalla vetta. Il team di coach Max Mazzali ha compiuto l’impresa di battere a domicilio la capolista Robur Saronno trascinata dall’ottimo Pellizzoni. Ancora uno stop casalingo per il Gorla Cantù che non vince da più di un mese e sopratutto deve alzare bandiera bianca al Parini anche contro il Basket Mortara. Sconfitta amara e pesante anche quella subita in casa da Le Bocce Erba battuta e agganciata dall’ex fanalino di coda Opera.

Risultati e tabellini 10° turno girone Ovest

Virtus Cermenate – Robur Saronno 53 – 51 ( 16-8, 24-27, 40-35.

Virtus Cermenate : Brambilla 10, Anzivino 8, Pellizzoni 17, Scuratti 5, Broggi 10, Banfi 3, Moscatelli ne, Squarcina, Romano ne, Gennari ne, Mazzoccato ne. All. Mazzali. Robur Saronno : Politi 22, Clementoni, Maiocco 7, Gurioli 3, Mariani 6, Turatti, Ukaegbu 5, Dhaoui ne, Tresso ne, Tosi ne, Leva 8. All. Bianchi

Team ABC Gorla Cantù – Basket Team Mortara 63 – 79 (8-34, 22-43, 41-60. Gorla Cantù : Procida 3, Carpani 0, Di Giuliomaria 6, Pedalà 2, Gatti 7, Ronchetti 2, Molteni 8, Cucchiaro 3, Novati 11, Caglio, Ziviani 10, Pifferi 11. All. Visciglia

Basket Mortara: Invernizzi 3, Pontisso 13, Poguzinskas 27, Baiardo 12, Ferretti 14, Sacchi, Muzio ne, Facchi ne, Pierleoni 10, Orlandi. All. Zanellati),

Le Bocce Erba – Opera Basket Club 52 – 72 (12-14, 27-36, 39-60

Casa Gioventù Erba : Ceppi 7, Rigamonti 4, Valsecchi 10, Meroni 7, Colombo 6, Esposito, Sironi, Banchelli 8, Corti 2, Malberti 2, Albenga, Spreafico 6. All. Testa

Opera: Cazzaniga L. 3, Digianvittorio 9, Spirolazzi 9, Pastori 4, Iurato 24, Vitelli 2, De Francesco 3, Fontana 5, Cazzaniga D. ne, Rao 2, Chiesa 11, Vercesi ne. All. Celè

Altri risultati Valceresio Arcisate-Nervianese 67 – 87 , Milanotre Basiglio -Gallarate 74 – 93, Hydrotherm Busto Arsizio – Cislago 98 – 58. Ha riposato Gazzada Schianno

Classifica girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno, Nervianese 14; Virtus Cermenate, Milanotre Basiglio 12; Mortara, Busto Arsizio, Arcisate 10; Gallarate 6; Le Bocce Erba, Gorla Cantù, Cislago, Opera 4.

Prossimo turno 11° andata

Sabato 24 Mortara -Erba (ore 21), Saronno-Milanotre, Gazzada Schianno -Cantù (ore 21), Gallarate-Arcisate; domenica 25 Opera -Cermenate (ore 18), Cislago-Nervianese. Mercoledì 21 recupero Opera-Gallarate.

