Basket C Gold dopo il 14° turno girone Ovest.

Basket C Gold Rovello ko in casa con Desio

Il nuovo anno del campionato di basket C Gold si è aperto con un 14° turno d’andata che ha puntato i fari sul derby brianzolo. A Cermenate a vincere è stata la Virtus che ha domato i cugini del Gorla Cantù per 74-60 dopo una lunga rimonta coronata nell’ultimo quarto. In precedenza l’Atena Rovello Porro si era arresa in casa all’Aurora Desio. E nel weekend si tornerà in campo per l’ultimo turno d’andata.

I tabellini di

Virtus Cermenate – Gorla Cantù 74 – 60

Parziali 16-17, 23-35, 51-52

Virtus Cermenate : Terreni 14, Broggi 13, Banfi 12, Anzivino 6, Pellizzoni 16, Masocco, D’Apolito, Banfi ne, Casati 5, Verga ne, Colombo 6, Squarcina 2. All. Mazzali

Gorla Cantù : Carpani 11, Molteni 3, Di Giuliomaria J. 2, Ziviani 11, Olgiati, Arienti 6, Sacripanti ne, Ronchetti 6, Ballarate 9, Quarta, Bresolin 4, Scuratti 8. All. Borghi

Atena Rovello – Pall. Aurora Desio 71 – 84

Parziali 18-19, 37-40, 57-66

Rovello : Tomaselli, Romei Longhena G. 6, Romei Longhena A. 11, Barbisan 11, Bosa 18, Meroni 2, Terraneo 7, Donegà 3, Rampoldi, Borsani, Villa 13, Marinoni ne. All. Bonassi

Aurora Desio: De Bettin 16, Bossola 3, Peri 6, Zeneli 16, Molteni 13, Lovato ne, Bartoli ne, Tornari 5, Tomba, Albique 7, Gallazzi 18, Pesenato. All. Ghirelli

Risultati del 14° turno girone Ovest

Sabato 4 gennaio Rovello Porro-Desio 71-84, Gazzada Schianno-Valceresio 73-55, Lissone-Busnago 96-89, Virtus Cermenate-Gorla Cantù 73-60, domenica 5 Busto-Gallarate 70-66, Calolziocorte-Robur Saronno 76-84, Legnano-Nervianese 76-61.

Classifica girone Ovest

Busto Arsizio, Robur Saronno, Lissone, 22; Gallarate 20; Desio 18; Basket Battaglia Mortara 16; Legnano 14; Atena Rovello Porro 12; Gorla Cantù, Nervianese, Gazzada Schianno 10; Virtus Cermenate 8; Busnago 6; Arcisate Valceresio 4; Calolziocorte 2.

Programma del 15° turno girone Ovest

Sabato 11 gennaio Desio-Legnano, Busnago-Mortara, Robur Saronno-Cermenate (ore 21), Gorla Cantù-Gazzada (ore 21), Gallarate-Lissone; domenica 12 Valceresio-Busto, Nervianese-Atena Rovello (ore 18).

