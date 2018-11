Basket C Gold si gioca il 10° turno girone Ovest.

Basket C Gold domenica sfida salvezza per Le Bocce Erba

Il campionato di Basket C Gold arriva al 10° turno d’andata che regala tutti impegni casalinghi alle tre squadre nostrane. In campo domani sera la Virtus Cermenate che sull’onda di quattro vittorie consecutive vuole cavalcare il buon momento anche se ospiterà il big match contro al Robur Saronno per provare a puntare ancora più in alto. Domani sera turno a domicilio anche per il Gorla Cantù che ospiterà alla Parini il Mortara per provare a tornare alla vittoria che manca da un mese. Domenica 18 in posticipo invece scenderà in campo sul parquet amico del PalaErna Le Bocce in un match di vitale importanza per la classifica contro l’attuale fanalino di coda Opera Basket.

Programma del 10° turno girone ovest

Sabato 17 novembre Virtus Cermenate-Robur Saronno (ore 21), Gorla Cantù-Mortara (ore 21), Arcisate-Nervianese, Milanotre-Gallarate; domenica 18 Le Bocce Erba-Opera Basket (ore 20), Busto Arsizio-Cislago.

Classifica girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno 14; Milanotre Basiglio, Nervianese 12; Virtus Cermenate, Valceresio Arcisate 10; Mortara, Busto Arszio 8; Le Bocce Erba, Gorla Team Abc Cantù, Gallarate, Cislago 4; Opera Basket 2.

