Basket C Gold verso 12° turno girone Ovest.

Basket C Gold il rilanciato Gorla Cantù ospita Opera

Il penultimo turno del campionato di basket C Gold punta i fari nel girone Ovest sulla Brianza. Domani sera infatti campi osservati speciali saranno sia quello di Cermenate che la Parini di Cantù. A Cermenate infatti andrà in scena il big match d’alta quota tra i lanciatissimi locali del Virtus in gas da sei vittorie contro il Gazzada Schianno. Poco distante a Cantù il Gorla Team ABC , tornato settimana scorsa al successo proprio contro Gazzada, cercano il bis a spese del fanalino Opera. Riposa invece Le Bocce Erba.

Programma del 12° turno penultimo andata

Sabato 1 dicembre: Arcisate-Milanotre, Virtus Cermenate-Gazzada Schianno (ore 21), Gorla Cantù-Opera (ore 21), Gallarate-Cislago; domenica 2 Nervianese-Saronno; Busto Arsizio-Mortara. Riposa Erba.

Classifica girone Ovest

Robur Saronno 16; Virtus Cermenate, Gazzada Schianno , Nervianese 14; Mortara, Milanotre Basiglio 12; Gallarate, Arcisate, Busto Arsizio 10; Gorla Team ABC Cantù, Cislago 6; Le Bocce Erba, Opera 4.

