Basket C Gold ultimo turno di poule salvezza.

Basket C Gold il Gorla cerca la salvezza, Le Bocce punta i playout

Il campionato di basket C Gold è arrivato all’ultimo turno della Poule salvezza in programma domani sabato 25 giugno in contemporanea alle ore 21. In campo anche le due nostre portacolori Gorla Cantù e Le Bocce Erba che proveranno a centrare i rispettivi obiettivi. Il Gorla deve vincere in casa contro la capolista Lissone per provare a centrare la salvezza senza passare dai playout. Appendice che invece sogna di raggiungere Le Bocce chiamata a vincere in casa contro Sustinente o sperare nel ko della Bluorobica a Opera.

Programma dell’ultimo turno poule salvezza

Domani sabato 25 maggio ore 21: Le Bocce Erba – Sesa BK Sustinente, Cistellum Cislago – Sansebasket Cremona, Gorla Cantù – Pallacanestro Lissone, Basket Team Mortara – Libertas Cernusco, Opera Basket Club – Bluorobica Bergamo. Riposa: Pallacanestro Milano.

Classifica poule salvezza a 40′ dalla fine

Lissone 30; Mortara 28; Libertas Cernusco, Pall. Milano 26; Opera 20; Cislago 18; Gorla Cantù 16; Sustinente, Sansebasket Cremona 14; Le Bocce Erba 10; Bluorobica Bergamo 8.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU