Basket C Gold verso il terzultimo turno poule salvezza.

Basket C Gold Il Gorla Cantù cerca una conferma vincente in casa contro Milano

La poule salvezza del campionato di Basket C Gold è arrivata al terzultimo turno che si annuncia molto caldo per le due squadre nostrane. Il Gorla Cantù sulla scia delle ultime belle prestazioni cerca una nuova conferma vincente domani sera in casa contro la Pallacanestro Milano. Una vittoria avvicinerebbe il team di coach Antonio Visciglia alla salvezza. Turno casalingo anche per Le Bocce Erba che dopo la bella e pesantissima vittoria esterna a Bergamo vuole provare a lasciare l’ultimo posto agli orobici vincendo domani contro la Sansebasket Cremona.

Programma del 10° turno Poule salvezza

Domani sabato 11 maggio ore 21: Le Bocce Erba-Sansebasket, Gorla Cantù-Pall. Milano, Mortara-Sustinente; domenica 12 Cislago-Cernusco e Opera-Lissone.

Classifica poule salvezza

Mortara, Lissone, Libertas Cernusco 26; Pall. Milano 24; Opera 18; Gorla Cantù, Cislago, Sustinente 14; Sansebasket 12; Erba, Bluorobica Bergamo 8.



TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU