Basket C Gold al via il ritorno nel girone Ovest.

Basket C Gold Le Bocce Erba ospite sul campo di Arcisate

Giro di boa nel campionato di Basket C Gold. Domani di apre infatti il girone di ritorno che avrà come campo principale proprio il palazzetto di via Montale a Cermenate dove la Virtus ospita l’atteso derby brianzolo contro il Gorla Cantù. (ore 21). Due squadre in salute e reduci da due belle vittorie che hanno rilanciato la matricola canturina e confermato i gialloblù virtussini al terzo posto del girone, Una sfida tutta da seguire quindi: ricordiamo che all’andata il Gorla s’impose in volata alla Parini per 59-55. Domani in campo anche Le Bocce Erba che vuole provare l’impresa scacciacrisi sul campo del quotato Arcisate (ore 21.30).

Programma 1° turno di ritorno girone Ovest

Sabato 15 dicembre Milanotre-Gazzada Schianno, Arcisate-Le Bocce Erba (ore 21.30), Virtus Cermenate-Gorla Cantù (21); domenica 16 Nervianese-Mortara, Cislago-Saronno, Busto Arsizio-Gallarate.

Classifica girone Ovest al giro di boa

Robur Saronno 20; Gazzada Schianno 18; Virtus Cermenate 16; Milanotre Basiglio, Nervianese 14; Mortara, Gallarate, Arcisate, Busto Arsizio 12; Gorla Cantù 10; Cislago 8; Le Bocce Erba, Opera 4.

