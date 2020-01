Basket C Gold si apre il girone di ritorno.

Basket C Gold turno di riposo invece per la Virtus Cermenate

Archiviato un giro di boa opaco per le nostre portacolori del girone Ovest del campionato di basket C Gold, è già in rampa di lancio il 1° turno di ritorno. Domani sera infatti scendono in campo Rovello e Cantù mentre la Virtus Cermenate osserverà la giornata di riposo. Apripista l’Atena Rovello di coach Matteo Bonassi che ospita alle ore 18 il Valceresio Arcisate già battuto all’andata per 63-78. Alle ore 21 in serata toccherà al Gorla Cantù di coach Sergio Borghi che renderà visita al Lissone per provare a vendicare il ko subito all’andata alla Parini per 57-63.

Programma del 16° turno girone Ovest

Sabato 18 gennaioo Atena -Rovello Arcisate Valceresio (ore 18), Lissone-Gorla Cantù (ore 21), Gazzada-Nervianese, Desio-Robur Saronno, Mortara-Gallarate; domenica 19 Calolziocorte-Busnago, Busto Arsizio-Legnano.

Classifica girone Ovest al giro di boa

Busto Arsizio, Robur Saronno, Lissone, 22; Gallarate 20; Desio 18; Basket Battaglia Mortara 16; Legnano 14; Atena Rovello Porro 12; Gorla Cantù, Nervianese, Gazzada Schianno 10; Virtus Cermenate 8; Busnago 6; Arcisate Valceresio 4; Calolziocorte 2.

