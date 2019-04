Basket C Gold verso il 6° turno Poule salvezza.

Basket C Gold Erba va a Sustinente e il Gorla Cantù a Lissone

Ultimo turno d’andata per la Poule salvezza del campionato di basket C Gold. Domani sera per il 6° turno d’andata scenderanno in campo le due formazioni nostrane entrambe in trasferta. Il Gorla Cantù rilanciato dall’ultimo successo vuole fare il bis a Lissone mentre Le Bocce Erba nonostante i tanti acciacchi e le assenze proverà il colpo sul campo del Sustinente.

Programma del 6° turno, ultimo andata, Poule salvezza

Domani, sabato 13 aprile Sustinente-Le Bocce Erba (ore 21), Sansebasket-Cislago, Lissone-Gorla Cantù (ore 21), Libertas Cernusco-Mortara; domenica 14 Blu Orobica-Opera.

Classifica Poule salvezza

Libertas Cernusco 24; Mortara, Pall. Milano, Lissone 20: Opera 14; Sustinente 12; Cislago, Sansebasket 10; Gorla Cantù 8; Le Bocce Erba, BluOrobica Bergamo 6.

