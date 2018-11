Basket C Gold verso 11° turno girone Ovest

Basket C Gold la lanciata Cermenate domenica a Opera

Tutto pronto per dare il via all’11° turno d’andata del campionato di basket C Gold. Nel girone Ovest domani scende in campo Le Bocce Erba che dopo le dimissioni di coach Cristian Testa si affida per il momento al vice Matteo Bonassi per dare l’assalto al Mortara. Trasferta tosta domani anche all’altra malata Gorla Cantù che sta attraversando un periodo difficile ma medita il colpo sul campo della capolista Gazzada Schianno. Posticipo domenicale invece per la lanciatissima Virtus Cermenate che sulla scia di cinque vittorie di fila non si vuole fermare neppure sul campo di Opera.

Il programma del’11° turno andata

Sabato 24 Mortara-Erba (ore 21), Saronno-Milanotre, Gazzada-Cantù (ore 21), Gallarate-Arcisate; domenica 25 Opera-Cermenate (ore 18), Cislago-Nervianese. Mercoledì 21 recupero Opera-Gallarate 71-79.

Classifica girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno, Nervianese 14; Virtus Cermenate, Milanotre Basisglio 12; Mortara, Busto Arsizio, Arcisate 10; Gallarate 8; Le Bocce Erba, Gorla Cantù, Cislago, Opera 4.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU