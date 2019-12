Basket C Gold verso 11° turno girone Ovest

Basket C Gold anche la Virtus Cermenate di scena a Busnago

Ultimo turno del 2019 anche per il campionato di basket C Gold. Nel girone Ovest c’è già grande attesa per il derby brianzolo che andrà in scena domani sera alla Parini di Cantù dove il Gorla ospiterà la matricola Atena Rovello (ore 21). In campo domani anche la Virtus Cermenate che vuole chiudere in bellezza l’anno vecchio rendendo visita alla Fortitudo Busnago. Poi si tornerà a gennaio con il botto: il derby Cermenate-Cantù.

Programma dell’11° turno girone Ovest

Sabato 21 dicembre Busnago-Cermenate (ore 18), Desio-Lissone, Gorla Cantù-Atena Rovello (ore 21), Gallarate-Gazzada, Robur Saronno-Busto; domenica 22 Valceresio-Calolziocorte, Nervianese-Mortara.

Classifica girone Ovest

Busto Arsizio 20; Robur Saronno, Lissone, Gallarate 18; Basket Battaglia Mortara, Aurora Desio 16; Legnano 12; Atena Rovello Porro, Gorla Cantù 10; Nervianese, Gazzada Schianno 8; Virtus Cermenate 6; Busnago, Arcisate Valceresio 4; Calolziocorte 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU