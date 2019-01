Basket C Gold verso il 6° turno ritorno girone Ovest

Basket C Gold domenica trasferte per Cantù ed Erba

Il campionato di basket C Gold arriva al 6° turno del ritorno che nel girone Ovest verrà aperto domani sera dalla Virtus Cermenate che dopo il turno di riposo torna in campo ospite a Basiglio della Milanotre in una sfida che profuma già di playoff. Domani sera invece toccherà alla lanciatissima Gorla Cantù che sull’onda di otto successi di fila vuole suonare al nona sinfonia vincente sul campo della Nervianese che la precede di sole due lunghezze. Trasferta anche per il fanalino di coda Le Bocce Erba ospite a Busto Arsizio.

Programma del 6° turno ritorno girone Ovest

Sabato 19 gennaio Milanotre-Virtus Cermenate (ore 18, andata 67-79), Saronno-Gallarate; domenica 20 Cislago-Mortara, Nervianese-Gorla Cantù (ore 18, andata 62-60), Opera-Gazzada Schianno, Busto Arsizio-Le Bocce Erba (ore 18, andata 71-65).

Classifica girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno 28; Nervianese 22; Gorla Cantù, Milanotre Basiglio 20; Virtus Cermenate, Gallarate 18; Arcisate 16; Busto Arsizio, Mortara 14; Cislago 10; Le Bocce Erba, Opera 4.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU