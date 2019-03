Basket C Gold dopo 3° turno Poule salvezza.

Basket C Gold ora la classifica delle due brianzole si aggrava

Un altro weekend nero per i colori brianzoli nella poule salvezza del campionato C Gold. Doppia sconfitta quella rimediata infatti sia dal Gorla Cantù, battuto di misura in casa dalla capolista Libertas Cernusco solo negli ultimi minuti, e anche da Le Bocce Erba che è stata travolta a domicilio nello spareggio salvezza contro Blu Orobica Bergamo. Entrambe torneranno in campo sabato prossimo.

Risultati del 3° turno andata

Le Bocce Erba – Bluorobica Bergamo 46 – 63

Parziali 20-17, 41-29, 46-42

Erba: Ceppi 2, Rigamonti 8, Banchelli 10, Meroni 8, Colombo 13, Esposito, Sironi, Corti 3, Valsecchi, Albenga 2, Stillo ne, Apreafico. All. Bonassi

Bluorobica Bergamo : Pirovano 1, Nani 9, Boccafurni 13, Seguenti Monacelli 17, Bonacina 7, Moretti 7, Buttarelli 4, Corini 2, Stucchi 1, Signore 2. All. Longano

Gorla Cantù – Libertas Cernusco 64 – 68

Parziali 23-17, 29-37, 48-49

Gorla Cantù : Procida 4, Lanzi, Ronchetti, Carpani, Molteni 13, Cucchiaro 17, Novati 5, Di Giuliomaria 18, Pifferi 5, Pedalà 2, Ziviani, Marazzi ne. All. Visciglia

Libertas Cernusco : Beretta, De Conto 7, Mercante 9, Siccardo 9, Riva 8, Antelli 3, Sirtori 11, Parma 8, Guffanti 2, Campeggi ne, Franco 11, Luisari ne. All. Cornaghi

Opera Basket Club – Sansebasket Cremona 66 – 69

Basket Team Mortara – Pallacanestro Milano 65 – 86

Cistellum Cislago – Pallacanestro Lissone 60 – 69

Riposa: Sesa BK Sustinente

Classifica poule salvezza

Libertas Cernusco 24; Lissone 20; Mortara 18; Pall. Milano 16; Opera, Sustinente 10; Sansebasket 8; Gorla Cantù, Le Bocce Erba, Cislago, Bluorobica Bergamo 6.

Programma del 4° turno andata Poule Salvezza

Sabato 30 marzo Sansebasket-Le Bocce Erba (ore 21), Pall. Milano-Gorla Cantù (ore 21.15), Sustinente-Mortara, Libertas Cernusco-Cislago, Lissone-Opera.

