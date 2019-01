Basket C Gold: si è aperto il 3° turno di ritorno.

Basket C Gold: domani in campo il Gorla Cantù

Vacanze finite nel campionato di basket C Gold. Il terzo turno di ritorno del girone Ovest si è già aperto con due squadre nostrane che sono scese in campo a fine 2018. Purtroppo fine anno negativa sia per la Virtus Cermenate che ha perso a Busto Arsizio dopo l’overtime che per Le Bocce Erba caduta in casa contro la capolista Saronno. Domani, giovedì 3 gennaio, toccherà al Gorla Cantù scendere in campo, in casa, contro il Gallarate (ore 21) per riprendere la striscia vincente dell’ultima parte di 2018.

I risultati e programma del 3° turno ritorno girone Ovest

Hydrotherm Busto Arsizio – Virtus Cermenate 86 – 79 dts

(23-12, 34-36, 45-47, 70-70)

Hydrotherm Busto Arsizio : De Vita 5, Preatoni 13, Tagliabue 11, Arui 18, Azzimonti 13, De Franco 6, Marotto 1, Crespi ne, Pariani 19, Rossi ne. All. Nava

Virtus Cermenate : Brambilla 28, Anzivino 5, Guidi 12, Scuratti 2, Broggi 7, Bianchi 1, Banfi 2, Pellizzoni 10, Moscatelli ne, Squarcina 12, Romano ne, Meroni ne. All. Mazzali

Le Bocce Erba – Robur Saronno 72 – 83

(21-18, 32-33, 51-64)

Le Bocce Erba : Ceppi 6, Rigamonti 4, Malberti 21, Colombo 16, Spreafico 6, Esposito 0, Sironi 3, Banchelli 6, Corti 3, Valsecchi 5, Meroni 2, Albenga. All. Bonassi

Robur Saronno : Politi 19, Clementoni 26, Maiocco 12, Tresso 7, Mariani 9, Turatti 0, Ukaegbu 4, Dhaoui, Gurioli ne, Tosi 0, Leva 6. All. Bianchi

Nervianese 1919 – Opera Basket Club 84 – 65

Giovedì 3 gennaio 2019 Basket Team Mortara – 7 Laqhi Gazzada Schianno,

Valceresio Arcisate – Cistellum Cislago, Gorla Cantù – Basketball Gallarate (ore 21). Riposa: Milano 3 Basket Basiglio

La nuova classifica del girone Ovest

Robur Saronno* 26; Gazzada Schianno 22; Nervianese* 20: Virtus Cermenate* 18; Milanotre Basiglio 16; Gorla Cantù, Gallarate, Arcisate, Busto Arsizio* 14;, Basket Mortara12; Cislago 8; Le Bocce Erba*, Opera* 4. (* una gara in più).

