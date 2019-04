Basket C Gold dopo il 4° turno Poule salvezza.

Basket C Gold ora la classifica delle due brianzole è ancora più complicata

Allarme rosso nella Poule salvezza del campionato di C Gold per Gorla Cantù e Le Bocce Erba dopo il 4° turno d’andata. Entrambe sconfitte in trasferta le due portacolori brianzole restano sul fondo e vedono allontanarsi le dirette rivali tutte a segno. Cantù e Erba torneranno in campo entrambe in casa domenica prossima contro Sustinente e Pall. Milano.

Risultati del 4° turno

Pallacanestro Milano – Team ABC Gorla Cantù 84 – 70 (21-11, 42-39, 57-50)

Pallacanestro Milano : Perego 20, Pizzul 5, Cattaneo M. 6, Saini 7, Reali 24, Ramenghi 4, Furlanetto 9, Cattaneo T. 4, Bazzoli ne, Visnjic ne, Todorovic, Arioli 5. All. Muzzolon

Gorla Cantù : Procida 1, Carpani 8, Cucchiaro 5, Di Giuliomaria C. 30, Pedalà 5, Lanzi ne, Ronchetti 4, Molteni 9, Novati 4, Marazzi ne, Di Giuliomaria J., Pifferi 4. All. Visciglia

Sansebasket Cremona – Le Bocce Erba 78 – 69 (15-18, 32-33, 55-45)

Sansebasket Cremona : Cocchi 4, Bilotta 16, Baggi 6, Forte 15, Bodini 10, Sanogo 12, Feraboli, Trunic 2, Ariazzi, Diop Gaye 13, Garini ne, Labovic ne. All. Baiardo

Erba : Ceppi 11, Rigamonti 17, Valsecchi 3, Meroni 4, Colombo 19, Esposito, Banchelli 6, Corti, Albenga 6, Sironi, Stillo 3. All. Bonassi

Sustinante – Basket Team Mortara 70 – 60

Libertas Cernusco – Cistellum Cislago 69 – 76

Pallacanestro Lissone – Opera Basket Club 69 – 76

Riposa: Bluorobica Bergamo

Classifica poule salvezza

Libertas Cernusco 24; Lissone 20; Mortara, Pall. Milano 18; Opera, Sustinente 12; Sansebasket 10; Cislago 8; Gorla Cantù, Le Bocce Erba, Bluorobica Bergamo 6.

Programma del 5° turno andata Poule salvezza

Venerdì 4 Mortara-Lissone; domenica 7 aprile Cislago-BluOrobica, Gorla Cantù-Sansebasket (ore 18), Opera-Sustinente, Le Bocce Erba-Pall. Milano (ore 20).

