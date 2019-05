Basket C Gold dopo penultimo turno di Poule salvezza.

Basket C Gold nell’ultimo turno il Gorla cercherà la salvezza e Le Bocce i playout

Il penultimo turno di Poule salvezza in C Gold ha riservato un doppio stop pericoloso per Gorla Cantù e Le Bocce Erba. Perdendo a Cremona il Cantù deve rimandare all’ultima giornata in casa contro la capolista Lissone la speranza di conquistare la salvezza diretta. Così come Erba dovrà vincere l’ultima in casa sabato prossimo per acciuffare i playout o sperare almeno che la Bluorobica non vinca.

Risultati del penultimo turno pule salvezza

Pallacanestro Milano – Le Bocce Erba 82 – 80 (21-18, 43-38, 65-58)

Pallacanestro Milano : Perego 10, Pizzul 7, Cattaneo M. 13, Saini 7, Reali 17, Ramenghi 15, Furlanetto 8, Bozzoli ne, Soldati ne, Massafra, Arioli 5, Marchetto ne. All. Muzzolon

Le Bocce Erba: Ceppi 18, Rigamonti 17, Valsecchi 7, Albenga 2, Colombo T. 17, Esposito, Sironi, Banchelli 3, Corti, Meroni 14, Spreafico 2, Stillo. All. Bonassi.

Sansebasket Cremona – Gorla Cantù 67 – 64 (22-12, 42-30, 54-44)

Sansebasket Cremona: Sanogo 5, Ariazzi 18, Strautmanis 6, Forte 18, Bodini 5, Feraboli ne, Bilotta ne, Trunic 9, Diop 3, Labovic, Baggi 3, Jovanovic ne. All. Baiardo

Gorla Cantù : Cucchiaro 5, Pedalà 2, Gatti, Carpani 18, Molteni, Lanzi 5, Mirkozski 14, Ziviani 16, Quarta, Marazzi, Di Giuliomaria J. 4, Ronchetti. All. Visciglia.

Bluorobica Bergamo – Cistellum Cislago 70 – 73

Pallacanestro Lissone – Basket Team Mortara 90 – 78

Sesa BK Sustinente – Opera Basket Club 73 – 80

Riposa: Libertas Cernusco

Classifica poule salvezza

Lissone 30; Mortara 28; Libertas Cernusco, Pall. Milano 26; Opera 20; Cislago 18; Gorla Cantù 16; Sustinente, Sansebasket Cremona 14; Le Bocce Erba 10; Bluorobica Bergamo 8.

Programma ultimo turno poule salvezza

Sabato 25 maggio ore 21: Le Bocce Erba – Sesa BK Sustinente, Cistellum Cislago – Sansebasket Cremona, Gorla Cantù – Pallacanestro Lissone, Basket Team Mortara – Libertas Cernusco, Opera Basket Club – Bluorobica Bergamo. Riposa: Pallacanestro Milano.

