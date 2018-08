Basket C Gold subito derby Cantù-Cermenate il 29 settembre.

Basket C Gold: Erba in casa domenica 30 settembre

Il comitato fip Lombardia ha pubblicato il calendario (per ora provvisorio) del campionato Basket C Gold 2018/19. Nel girone Ovest come già anticipato anche le tre squadre lariane Le Bocce Erba, Virtus Cermenate e Gorla Team Abc Cantù. La regular season si aprirà sabato 29 settembre con il derby Cantù-Cermenate al Parini mentre Erba esordirà in casa domenica 30 contro Arcisate. La regular season chiuderà il 2 marzo 2019. Con le tre lariane anche Mortara, Milano3, Nervianese, Opera, Arcisate, Cislago, Gallarate, Gazzada, Ribur Saronno e Busto Arsizio.

La formula confermata

Prima fase 26 partite di andata e ritorno. In base alla classifica le prime 8 parteciperanno alla Poule Promozione, le rimanenti invece alla Poule Salvezza; ci si porterà in dote i punti accumulati contro le squadre che partecipano alla Poule di appartenenza. Le squadre della Poule Promozione sfideranno le avversarie del girone Est (sola andata), per poi stilare una classifica che determinerà gli incroci playoff con in palio due promozioni in serie B. Stesso discorso per le squadre della Poule Salvezza, che effettueranno però sfide andata e ritorno con le avversarie del girone Est, per poi definire classifica (le prime 3 saranno salve direttamente) e relativi accoppiamenti playout per determinare le due squadre che retrocederanno in C Silver.

CALENDARIO OVEST 2018/2019

1° Turno

ERBA – VALCERESIO ARCISATE and dom 30/09, rit sab 15/12

TEAM ABC CANTU’ – CERMENATE and sab 29/09, sab 15/12

2° Turno

NERVIANESE 1919-ERBA and dom 07/10, rit, dom 23/12

ARCISATE – TEAM ABC CANTU’ and sab 06/10, rit dom 22/12

VIRTUS CERMENATE – GALLARATE and sab 6/10, rit dom 22/12

3° turno

ROBUR SARONNO- ERBA and mer 10/10, rit mer 2/1

GALLARATE-TEAM ABC CANTU’ and mer 10/10, rit gio 3/1

VIRTUS CERMENATE-BUSTO ARSIZIO and mer 10/10, rit gio 3/1

4° turno

NERVIANESE-VIRTUS CERMENATE and dom 14/10, rit sab 5/1

TEAM ABC CANTU’ – CISLAGO and sab 13/10, rit dom 6/1

ERBA- GALLARATE and dom 14/10, rit sab 5/1

5° turno

MILANOTRE BASKET- ERBA and sab 20/10, rit dom 13/1

BUSTO ARSIZIO-TEAM ABC CANTU’ and dom 21/10, rit sab 12/1

riposa Virtus Cermenate

6° turno

VIRTUS CERMENATE-MILANOTRE and sab 27/10, rit sab 19/1

TEAM ABC CANTU’ – NERVIANESE and sab 27/10, rit dom 20/1

ERBA-PALL. BUSTO ARSIZIO and dom 28/10, dom 20/1

7° turno

ARCISATE-VIRTUS CERMENATE and gio 01/11, mer 23/1

TEAM ABC CANTU’ -ERBA and gio 01/11, rit mer 23/1

8° turno

VIRTUS CERMENATE-ERBA and sab 03/11, rit dom 27/1

Riposa Team Abc Cantù

9° Turno

ERBA-BASKET GAZZADA and dom 11/11, rit sab 2/2

CISLAGO-VIRTUS CERMENATE and dom 11/11, rit sab 2/2

ROBUR SARONNO-TEAM ABC CANTU’ and sab 10/11, rit sab 2/2

10° turno

CERMENATE-ROBUR SARONNO and sab 17/11, rit sab 9/2

TEAM ABC CANTU’-BATT. MORTARA and sab 17/11, rit sab 9/2

ERBA- OPERA BASKET and dom 18/11, rit dom 10/2

11° turno

BATTAGLIA MORTARA-ERBA and sab 24/11, rit dom 17/2

BASKET GAZZADA-TEAM ABC CANTU’ and sab 24/11, rit sab 16/2

OPERA -VIRTUS CERMENATE and dom 25/11, rit sab 16/2

12° turno

VIRTUS CERMENATE-GAZZADA and sab 01/12, rit sab 23/2

TEAM ABC CANTU’-OPERA BASKET and sab 01/12, rit dom 24/2

Riposa Le Bocce Erba

13° turno

CISTELLUM CISLAGO- ERBA and dom 09/12, rit sab 2/3

BATT. MORTARA-VIRTUS CERMENATE and sab 08/12, rit sab 2/3

MILANOTRE-TEAM ABC CANTU’ and sab 08/12, rit sab 2/3

