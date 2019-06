Basket C Gold dopo gara 2 di spareggio salvezza.

Basket C Gold decisiva la bella di martedì 11 alla Parini

Nello spareggio salvezza di basket C Gold è 1-1 tra Gorla Cantù e Le Bocce Erba Ieri sera infatti la squadra erbese ha impattato la serie domando alla distanza i cugini canturini con il punteggio di 66-62. Servirà così la terza e ultima sfida, la bella all’ultimo respiro e senza appello, in programma martedì 11 giugno alla Parini di Cantù alle ore 21 per decidere chi si salverà e chi retrocederà in C Silver.

Questo il tabellino di gara 2 Le Bocce Erba-Gorla Cantù 66-62

Parziali: 12-8, 43-32, 49-40.

Le Bocce Erba: Ceppi 21, Rigamonti 15, Valsecchi 6, Albenga 2, Colombo 8, Esposito, Sironi, Banchelli ne, Corti, Meroni 14, Origgi ne, Spreafico. All. Bonassi.

Gorla Cantù: Molteni 15, Cucchiaro 15, Pedalà 2, Gatti 4, Carpani 4, Procida 11, Lanzi, Mirkovski, Ziviani 10, Marazzi, Ronchetti, Pifferi 1. All. Visciglia).

La serie Spareggio salvezza

Gorla Cantù-Le Bocce Erba 1-1: gara1 74-67, gara 2 62-66; martedì 11 gara3 a cantù.

Nell’altro spareggio salvezza Sustistente-Sansebasket Cremona serie chiusa 2-0: gara 1 81-54, gara 2 82-62. Sansebasket retrocede raggiungendo la Bluorobica Bergamo.

