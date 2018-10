Basket C Gold si gioca il 5° turno.

Basket C Gold domenica posticipo esterno per il Gorla Cantù, riposa Cermenate

Tutto pronto nel campionato di basket C Gold per aprire il 5° turno d’andata. Nel girone Ovest turno di riposo per la Virtus Cermenate che si lecca le ferite dopo l’ultima sconfitta. Chi invece torna in campo gasata dalla prima vittoria stagionale è Le Bocce Erba di coach Cristian Testa che proverà a fare il bis ospite della coriacea Milanotre Basiglio. A caccia di riscatto invece il Gorla Team Abc Cantù che dopo la beffarda sconfitta casalinga contro Cislago è atteso da un posticipo esterno molto tosto domenica sul campo di Busto Arsizio. Per Di Giuliomaria e compagni un compito non facile ma grande voglia di riscossa.

Il programma del 5° turno girone Ovest

Oggi, sabato 20 Milanotre Basiglio-Le Bocce Erba (ore 18.30), Arcisate-Robur Saronno; domenica 21 Cislago-Gazzada Schianno, Nervianese-Gallarate, Opera-Mortara, Busto Arsizio-Gorla Cantù. Riposa Virtus Cermenate.

Classifica girone Ovest

Arcisate 8; Robur Saronno Gazzada Schianno, Nervianese 6; Gorla Cantù, Battaglia Mortara, Milanotre Basiglio, Busto Arsizio 4; Virtus Cermenate, Le Bocce Erba, Cislago 2; Gallarate, Basket Opera 0.

