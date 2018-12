Basket C Gold chiusa l’andata del girone Ovest.

Basket C Gold perde ancora Le Bocce Erba

Si è chiuso il girone d’andata nel campionato di basket C Gold. Nel girone Ovest giro di boa in bellezza per la Virtus Cermenate che si conferma terza forza battendo in trasferta Mortara e per il Gorla Cantù che sbanca il temibile campo del Milanotre e rinforza il suo buon momento. Niente da fare invece per Le Bocce Erba che torna con una sconfitta amara da Cislago. Già sabato 15 scatterà il girone di ritorno con il derby Cermenate -Cantù (all’andata vinse il Gorla 59-55) e con Le Bocce di scena ad Arcisate (all’andata Erba ko in casa 59-75).

I tabellini e risultati del 13° turno

Milanotre Basiglio-Gorla Cantù 72-89

(22-29, 35-45, 51-64)

Milano3 Basket: Cappellari Andrea, Cinquepalmi 6, Giocondo 21, Sorrentino 1, Iacono 14, Bassani 17, El Rawi ne, Colombo ne, Cappellari Alberto, Tandoi 4, Arioli 5, Bonora 4. All. Pugliese.

Team ABC Gorla Cantù: Procida, Lanzi, Carpani 14, Ronchetti, Molteni 2, Cucchiaro 7, Novati 2, Di Giuliomaria C. 28, Pifferi 21, Pedalà 3, Gatti 10, Di Giuliomaria J. 2. All. Visciglia, Vice All. Pozzoli, Deandrea.

Cistellum Cislago – Le Bocce Erba 66 – 55

(20-13, 36-29, 52-45)

Cistellum Cislago: Tomba 16, Tonella 17, Galati 10, Freri 12, Dushi 2, Franchi ne, Millauro ne, Saibene 2, Rimoldi, Secco 2, D’Ambrosio 5. All. Ferrari

Erba : Ceppi 17, Rigamonti 9, Valsecchi, Colombo 8, Spreafico 5, Esposito ne, Sironi, Banchelli 3, Corti, Meroni 7, Citterio ne, Albenga 6. All. Bonassi

Basket Team Mortara – Virtus Cermenate 62 – 74

(21-10, 33-27, 48-44)

Basket Team Mortara : Muzio 12, Pierleoni 17, Baiardo 6, Marcone 3, Ferretti 16, Sacchi 4, Bossi 4, Invernizzi B. ne, Pontisso ne, Facchi 0, Orlandi 0, Mangiarotti ne. All. Zanellati

Virtus Cermenate : Brambilla 23, Anzivino 9, Pellizzoni 4, Scuratti 3, Broggi 0, Bianchi 2, Banfi 9, Guidi 15, Moscatelli ne, Squarcina 9, Romano ne, Gennari ne. All. Mazzali

7 Laqhi Gazzada Schianno – Basketball Gallarate 95 – 73

Opera Basket Club – Valceresio Arcisate 63 – 77

Robur Saronno – Hydrotherm Busto Arsizio 91 – 67

Riposa: Nervianese

Classifica girone Ovest al giro di boa

Robur Saronno 20; Gazzada Schianno 18; Virtus Cermenate 16; Milanotre Basiglio, Nervianese 14; Mortara, Gallarate, Arcisate, Busto Arsizio 12; Gorla Cantù 10; Cislago 8; Le Bocce Erba, Opera 4.

Programma 1° turno ritorno

Sabato 15 dicembre Milanotre-Gazzada, Arcisate-Erba (ore 21.30), Virtus Cermenate-Gorla Cantù (ore 21); domenica 16 Nervianese-Mortara, Cislago-Saronno, Busto Arsizio-Gallarate.

