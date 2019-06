Basket C Gold giocata gara 1 di spareggio playout.

Basket C Gold return match mercoledì 5 a Erba

So è aperta la serie fratricida valida per lo spareggio salvezza del campionato di basket C Gold tra Gorla Cantù e Le Bocce Erba. Gara 1 si è giocata ieri domenica 2 giugno alla Parini di Cantù e ha visto il successo in rimonta nell’ultimo quarto dei padroni di casa di coach Antonio Visciglia che ora sono 1-0. La gara 2 è in programma al PalaErba mercoledì 5 giugno (ore 20) mentre l’eventuale bella ancora a Cantù martedì 11 giugno (ore 21).

Play Out turno unico Gara 1

Gorla Cantù – Le Bocce Erba 74 – 67 (21-15, 37-36, 51-54) serie 1 – 0

Gorla Cantù: Procida 21, Lanzi 2, Ronchetti 4, Carpani 11, Molteni, Cucchiaro 17, Pifferi 2, Mirkovski 3, Pedalà 3, Ziviani 7, Gatti 2, Marazzi 2. All. Visciglia

Le Bocce Erba: Ceppi 26, Spreafico, Esposito, Sironi 1, Rigamonti 16, Banchelli, Corti, Stillo 2, Valsecchi 2, Meroni 4, Albenga, Colombo 16. All. Bonassi

Sesa BK Sustinente – Sansebasket Cremona 81 – 54 serie 1-0

