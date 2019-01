Basket C Gold verso il 5° turno ritorno girone Ovest.

Basket C Gold Erba domenica all’attacco del Milanotre, riposa Cermenate

E’ il Gorla Cantù la squadra del momento nel campionato di basket C Gold. Sicuramente nel girone Ovest dove la formazione canturina diretta da coach Antonio Visciglia è in gas, sulla scia di ben sette vittorie di fila. E non si vuole fermare ora che è salita al quarto posto, anche perchè domani sera avrà la possibilità di sfruttare il turno casalingo alla Parini contro un Busto Arsizio scomodo ma apparso in difficoltà. Mentre la Virtus Cermenate osserverà il turno di riposo, sarà Le Bocce Erba ha chiudere il 5° turno di ritorno ospitando domenica 13 al PalaErba il Milanotre Basiglio (ore 18).

Il programma del 5° turno di ritorno girone Ovest

Sabato 12 gennaio Gazzada Schianno-Cislago, Saronno-Arcisate, Gallarate-Nervianese, Mortara-Opera, Gorla-Busto Arsizio (ore 21); domenica 13 Le Bocce Erba-Milanotre Basiglio (ore 18). Riposa Virtus Cermenate.

La classifica del girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno 26; Nervianese 22; Gorla Cantù, Virtus Cermenate, Milanotre Basiglio 18; Gallarate, Arcisate 16; Busto Arsizio 14; Mortara 12; Cislago 10; Le Bocce Erba, Opera 4.

