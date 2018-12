Basket C Gold dopo il 12° turno Girone Ovest.

Basket C Gold Cermenate ko nel big match per il 2° posto

Luci e ombre per le squadre nostrane impegnate nel campionato di basket C Gold in questo ultimo fine settimana. Sorride il Gorla Cantù che inanella la seconda vittoria di fila e torna a respirare aria più salubre. Mastica amaro invece la Virtus Cermenate che fallisce l’assalto al secondo posto solitario perdendo in casa il big match con Gazzada. Ora si tornerà in campo nel weekend per chiudere l’andata: sabato in campo Cantù e Cermenate in trasferta rispettivamente a Basiglio e Mortara, domenica 9 tornerà in campo Le Bocce Erba ospite del Cislago.

I risultati del 12° turno andata girone Ovest

Gorla Cantù – Opera Basket Club 62 – 60

Parziali 11-18, 31-28, 49-45

Gorla Cantù: Carpani 8, Cucchiaro 9, Di Giulimaria C. 23, Pedalà, Gatti 3, Ronchetti, Molteni 14, Novati, Quarta ne, Di Giuliomaria J. 2, Pifferi 3, Banfi ne. All. Visciglia

Opera Basket: Fontana, Digianvittorio 6, Spirolazzi 15, Vercesi 6, Iurato 18, Vitelli, De Francesco 8, Cazzaniga L. 5, Rao, Chiesa 2. All. Celè

Virtus Cermenate – Gazzada Schianno 58 – 63

Parziali 23-23, 32-40, 42-48

Virtus Cermenate: Brambilla 13, Anzivino 6, Pellizzoni 16, Scuratti 9, Broggi 8, Bianchi 0, Banfi 0, Guidi 4, Moscatelli ne, Squarcina 2, Gennari me, Romano ne. All. Mazzali

Gazzada Schianno : Santambrogio 12, Gorla 16, Matteucci 8, Crissaf 17, Somaschini E., Tonani ne, Bolzonella ne, Zanasca ne, Somaschini T. 6, Bialkowski, Trentini 4. All. Biffi

Valceresio Arcisate – Milano 3 Basket Basiglio 72 – 81

Nervianese 1919 – Robur Saronno 64 – 70

Basketball Gallarate – Cistellum Cislago 63 – 61

Hydrotherm Busto Arsizio – Basket Team Mortara 88 – 68

Ha riposato Le Bocce Erba

Classifica girone Ovest

Robur Saronno 18; Gazzada Schianno 16; Virtus Cermenate, Nervianese, Milanotre Basiglio 14; Mortara, Gallarate, Busto Arsizio 12; Arcisate 10; Gorla Cantù 8; Cislago 6; Erba, Opera 4.

Programma del 13° ultimo turno andata

Sabato 8 Mortara-Virtus Cermenate (ore 21), Milanotre-Gorla Cantù (ore 18.30), Gazzada-Gallarate, Saronno-Busto Arsizio; domenica 9 Cislago-Le Bocce Erba (ore 18), Opera-Arcisate.

