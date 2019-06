Basket C Gold dopo gara 3 dello spareggio playout.

Basket C Gold Le Bocce Erba retrocede in Silver a testa alta

Epilogo con il brivido nello spareggio salvezza del campionato di basket C Gold. Ieri sera la bella per la salvezza non poteva che finire così nel derby fratricida che opponeva alla Parini i padroni di casa del Gorla Cantà ai cugini de Le Bocce Erba. Arrivati alla sfida finale con la serie in perfetta parità anche l’ultima gara è vissuta sul sostanziale equilibrio con un susseguirsi di vantaggi alterni. Dopo l’allungo iniziale dei locali Erba ha saputo reagire e addirittura sorpassare chiudendo la terza frazione avanti. Solo nel finale Cantù è tornata avanti e ha potuto festeggiare quando l’ultimo tiro degli ospiti si è spento sul ferro. Gorla fa festa salvezza ma onore delle armi a Erba che retrocede a testa alta avendo combattuto fino all’ultimo secondo.

Il tabellino di Gara 3

Gorla Cantù – Le Bocce Erba 73 – 71 serie 2-1

Parziali 20-9, 39-32, 56-62

Gorla Cantù: Molteni 4, Cucchiaro 11, Pedalà 2, Gatti 2, Carpani 15, Lanzi 5, Caglio 19, Ziviani 9, Marazzi 2, Di Giuliomaria J., Ronchetti 4, Pifferi. All. Visciglia

Erba: Ceppi 14, Sironi, Valsecchi 7, Albenga, Colombo 16, Esposito ne, Rigamonti 9, Banchelli ne, Corti 15, Meroni 8, Origgi ne, Spreafico 2. All. Bonassi

La serie Spareggio salvezza

Gorla Cantù-Le Bocce Erba 2-1: gara1 74-67, gara 2 62-66; gara3 73 – 71

Nell’altro spareggio salvezza Sustistente-Sansebasket Cremona serie chiusa 2-0: gara 1 81-54, gara 2 82-62. Sansebasket retrocede raggiungendo la Bluorobica Bergamo.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU